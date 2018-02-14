Haber: Gönül Olutürk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2017 yılında doğan bebeklere konulan popüler isimler belirlendi. Buna göre, ülke genelinde ve Bolu’da kız çocuklarda en çok tercih edilen isim "Zeynep" olurken Zeynep’ten sonra en fazla tercih edilen isimlerde ikinci sırayı "Elif", üçüncü sırayı "Defne", dördüncü sırayı "Hiranur", beşinci sırayı da "Ebrar" aldı.

Erkek bebeklerde ise aileler 5 yıldır en çok "Yusuf" ismini tercih etti. Bu yıl da ilk sırada yer alan Yusuf ismini sırasıyla Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet isimleri takip etti.

31 İLDE “EYMEN” İLK SIRADA

2017'de kütük kaydına göre Eymen ismi en çok Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat ile Zonguldak'ta doğan bebeklere verildi.

63 İLDE "ZEYNEP" İLK SIRADA

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta "Zeynep", Antalya, Batman, Bilecik, Burdur, Denizli, Karaman, Konya'da ise "Elif" isimleri ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu.