HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde boş bir arazi içindeki tek katlı ev dün gece kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Evin sahibi olduğu öğrenilen T.A. isimli şahıs zaman zaman kullandığı evine sabah saatlerinde geldiğinde evin camında ve kapısında kurşun delikleri olduğunu farketti. Bahçe girişindeki kapısının önünde de boş mermi kovanları bulan T.A. durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri T.A.’nın evinin bahçe kapısının önünde ve yol üzerinde 6 adet mermi kovanı buldu. Evin içinde de incelemerde bulunan ekipler mermi kovanlarını incelemek üzere emniyete götürdüler.

Olay sırasında evde yaşayan birisinin olmaması olası bir can kaybını önlerken, polisler T.A.’nın evini kurşunlayan kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.