Bolu’da bir ilk

Haber: Esra Öztürk

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde 11 yıldır günde 4 defa insülin iğnesi kullanan 28 yaşındaki Turgay Kayabaş adlı hastaya, Hastane Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı olan Op. Dr. Kahraman Dinler koordinatörlüğü ve yönetiminde, Genel Cerrahi Uzmanlarımızdan Op. Dr. Güneş Tekten ile birlikte ilk defa şeker hastalığı ameliyatı (Transit Bipartition) yapıldı.

11 YILLIK ŞEKER HASTALIĞINDAN AMELİYAT İLE KURTULDU

Başarılı geçen ameliyata ilişkin bilgi veren operasyonun mimarı Op. Dr. Güneş Tekten, “Bağırsaklar vücudun en büyük hormon fabrikasıdır, ameliyatta mideyi küçültüyoruz ve ince bağırsağın son kısmını mide ile birleştiriyoruz. Bu sayede hastanın hormonlarını aktif hale getirmiş oluyoruz ve Tip 2 şeker hastalığını hormonal olarak tedavi ediyoruz. Hastamız Turgay Bey, 11 yıldır günde 4 defa toplam 92 ünite insülin iğnesi kullanıyordu. Ameliyattan hemen sonra insülin iğnelerini kullanmayı bıraktı. Hastamızın yemekten sonra şekeri insüline rağmen 400’ün üzerine çıkarken, ameliyattan sonra 200’ün üzerine çıkmadı. Hastamızın kolesterol seviyesinde 10 günde 5 kat düşüş oldu. Bu ameliyat ileri cerrahi tekniği gerektiriyor ve Türkiye’de nadir merkezlerde yapılıyor. İnsülin iğnesi kullanan Tip 2 şeker hastalarını genel cerrahi polikliniğine davet ediyoruz” dedi.

TÜM ŞEKER HASTALARINA TAVSİYE ETTİ

Şeker hastalığı ameliyatı olan Turgay Kayabaş ise duygularını şöyle dile getirdi: “11 yıldır insülin iğnesi kullanmaktan yorulmuştum. Yemek yemekten korkuyordum. Sık sık su içip idrara çıkıyordum. Ameliyattan önce 107 kiloya kadar çıkmıştım, ameliyattan yaklaşık iki hafta sonra 95 kiloya düştüm ve fazla kilolarımdan kurtuldum. Ben Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ndeki doktorlarıma güvendim ve ameliyat oldum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Benimle aynı kaderi paylaşan şeker hastalarına tavsiyem; hiç beklemeden Genel Cerrahi Polikliniğine başvurup tedavi olmalarıdır.”