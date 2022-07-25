Bolu’da “Bir Yetime Aile Olma” Konulu Panel Düzenlendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, korunmaya muhtaç çocukların aile ortamında büyümelerine katkı sağlamak amacıyla "Bir Yetime Aile Olmak" konulu Bolu İl Müftülüğü ve Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında koruyucu ailelik paneli gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan, açılış konuşmasında ayet ve hadislerden örnekler vererek yetimlerin korunması ve gözetilmesinin önemini belirtti.

Bolu İl Müftülüğü Vaizi Hatice Büşra Türkcan Çifçi konu hakkında, Bir çocuğun aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümesinin hem çocuk, hem de toplum menfaatine uygun olduğunu ifade etti. Bu hususta mahremiyet eğitimine önem verilmesi ve çocuğun öz ailesi ile görüştürülmesi gerektiğini de vurguladı.

Çocuk Gelişimcisi Esra Yıldırım, Koruyucu aile olabilmek için gerekli şartları, kimler koruyucu aile olabilir ve çocuk aileye geldiği zaman neler yapılması gerektiğinden bahsetti.

Son olarak Koruyucu Aile olan Kadı Camii Müezzin-Kayyımı Yakup Sarı, koruyucu aile olmak için önce ev halkının bilinçli olması, çocuğun aileye dahil olduktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğini anlattı ve koruyucu aile olunmasını tavsiye etti.

“BİR YETİME AİLE OLMA” PANELİNE KATILANLAR

Bolu İl Müftülüğü Konferans Salonunda Moderatörlüğü’nü Bolu İl Müftü Yardımcısı Fadime Arslan’ın yaptığı panele, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Gelişimcisi Esra Yıldırım, Bolu İl Müftülüğü Vaizi Hatice Büşra Türkcan Çifçi ve Koruyucu Aile olan Kadı Camii Müezzin-Kayyım'ı Yakup Sartı katıldı.