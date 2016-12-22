NURİ AKKAYA
Ericek köyü halkından Hüseyin AKKAYA'nın babası,Salih AKKAYA'nın amcası;
Cenazesi bugün Ericek köyü Karacalar mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NAZİRE AYDIN
Ömerler köyü halkından (Merhum) Abdullah AYDIN'ın eşi,Hüseyin AYDIN,Sevim SAÇLIOĞLU,Yasemin YURTÇU'nun anneleri;
Cenazesi bugün ömerler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
EMİN HORPACI
Aşağısoku mahallesi halkından Nimet HORPACI'nın eşi,Hayriye YILMAZ,Nursel YAZGAN,Nurşen CİHANGİR'in babaları,Tuncay YILMAZ,Koray YILMAZ,Oğuzhan YAZGAN,Ayşegül YAZGAN,Emre CİHANGİR,Pınar CİHANGİR'in dedeleri,Afer YILMAZ,Raşit YAZGAN,Kamil CİHANGİR'in kayınpederi;
Cenazesi bugün Aşağısoku mahallesi Yıldırım Beyazıt camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası aşağısoku mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL GÜNGÖR
Bahçelievler mahallesi halkından, bayındırlık müdürlüğünden emekli Duriye GÜNGÖR'ün eşi,Pelin ve Sibel'in babaları;
Cenazesi bugün Kaynaşlı Darıyeri Taşaltı köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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