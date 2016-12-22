ABDULLAH EPÇİM
Tekkeışıklar köyü sakinlerinden (Merhume) Şerife EPÇİM'in eşi, Emine, Hacer, Kadirye, Durmuş, Hüseyin, Ahmet, Osman ve Mustafa EPÇİM'in babaları, Muhtar, Cengiz AKDOĞAN'ın kayınpederi,
Cenazesi bugün Tekkeışıklar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUAMMER CANER
Köprücüler köyü halkından(Merhum) Mustafa Recep CANER'in eşi, Kadir, Recep, Recai, Ahmet CANER'in anneleri;
Cenazesi bugün Köprücüler köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ARİF DEMİR
Seben ilçesi Kabak köyü sakinlerinden (Merhume) Şakire DEMİR'in eşi, Cemalettin, Nurettin DEMİR'in babaları, Ünal ve Uğur DEMİR'in dedeleri;
Cenazesi bugün Tepecik mahallesi Beşevler camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Kabaklılar mezarlığına defnedilecektir.
MÜRVET GÜZELCE
Gerede ilçesi seviller mahallesi eşrafından, Bolu Sakarya ilkokulu emekli Öğretmenlerinden
Macide AYCAN'ın annesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hocalarından Eyüp AYCAN'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Gerede merkez camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası gerede mezarlığına defnedilecektir.
HAYRİYE KAPTIRMAZ
Borazanlar mahallesinden Orman işletmesinden emekli, Zeki KAPTIRMAZ'ın eşi, Nuray, Tülay, Emine ve Elif'in anneleri;
Cenazesi bugün Borazanlar mahallesi Borazanlar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Borazanlar mezarlığına defnedilecektir.
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