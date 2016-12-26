Tekkedere köyü halkından Mevlüt ONSEKİZ'in eşi,Ayşe COŞKUN,Aydın ONSEKİZ ve Ayhan ONSEKİZ'in anneleri; Cenazesi bugün Tekkedere köy camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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