



RIFAT TÜRKER





Yukarıçamlı köyü halkından, Servet, Nihat TÜRKER, Nazike AKALIN ve Muradiye YILDIRIMTAŞ'ın babaları, Fatma TÜRKER'in eşi;





Cenazesi bugün Yukarıçamlı köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





HÜSEYİN ÇOLAKVERMİŞ





Alpağutbey mahallesi halkından, Emine ÇOLAKVERMİŞ'in eşi,Fadime, Halime, Meryem ve Nizamettin ÇOLAKVERMİŞ'in babaları;





Cenazesi bugün Zonguldak ili Devrek ilçesi Sabunlar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





NESLİHAN KARATAŞ





Sazakkınık köyü halkından (merhum) Şerafettin KARATAŞ'ın eşi, Şeref KARATAŞ'ın annesi;





Cenazesi bugün Sazakkınık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





MÜZEYYEN ERBAYRAM





Karaçayır mahallesi Bayramlar sülalesinden (merhum) Mustafa ERBAYRAM'ın eşi, Zuhal ÖZSOY ve Nihal SÖKMEN'in anneleri, Kamil ÖZSOY ve Atılgan SÖKMEN'in kayınvalidesi, Çetin ve Mükerrem EROL'un ablaları;





Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.





HASAN ARSLANDOĞDU





Dörtdivan ilçesi Çetikören köyü halkından, Durkadın ARSLANDOĞDU'nun eşi, Davut ARSLANDOĞDU, Huri ÇELEN, Şerife KABADAYI ve Ayşe YILDIRIM'ın babaları;



