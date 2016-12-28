





HÜSEYİN AKSOY





Tabaklar mahallesi halkından Şaziye AKSOY'un eşi,Hasan ve Emin AKSOY'un babası,Deniz,Doğa,Aslı ve Melike'nin dedeleri;





Cenazesi bugün siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığına defnedilecektir.





SADETTİN TEMİRBAŞ





Banaz köyü halkından Hasibe TEMİRTAŞ'ın eşi,Dilek,Melek,Yeliz ve Enes TEMİRBAŞ'ın babaları,İsmail,Sabri ve Sabriye'nin kardeşleri, İbrahim TEMİRBAŞ'ın abisi,(merhum)Arif TEMİRBAŞ ve (merhume) Huriye TEMİRBAŞ'ın oğlu;





Cenazesi bugün Banaz köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





EMİNE ÖZTÜRK





Hamzabey köyü halkından (merhum)Tahsin ÖZTÜRK'ün eşi,Fevzi,İsmail Hakkı,(merhum)Şeref ÖZTÜRK,Murat ÖZTÜRK ve Kadriye AYVAZ'ın anneleri;





Cenazesi bugün Hamzabey köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





SIDDIKA KIŞLAK





Seben ilçesi halkından (merhum)Mehmet KIŞLAK'ın eşi,Necla TÜRK,Ali ve Hüseyin KIŞLAK'ın anneleri,Fikret TÜRK,Zelvinaz ve Sevim KIŞLAK'ın kayınvalidesi;



