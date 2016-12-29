Kozlu Köyü halkından, merhum İbrahim Zorlu'nun eşi, Emin Zorlu, Adil Zorlu, Mürvet Bilen, Firdevs Kabakçı ve Hatice Yaman'ın anneleri,
Cenazesi bugün Kozlu Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
Yorum yazmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Yorum yazarken lütfen aşağıda yazılan uyarıları göz önünde bulundurunuz!
@name x
Bolu'da görülen PKK davasında 4 tahliye çıktı
SWAROVSKİ taşlı altın tektaş ve beştaş...
Dr. Şevki Erkal’a ve İl Sağlık Müdürü...
Geredespor'a Kar Engeli..
Çatladı ailesinin acı günü
İsraf değilmiş!
Bolu Dağı kara teslim
215 köy yolu ulaşıma kapandı
Siz de yazmak istemez misiniz?
YAZILIM: Haber-Sistemi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!