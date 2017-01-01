ALİ HAYDAR PEKEL
Mudurnu esnaflarından (Merhume) Media PEKEL'in eşi, Birol PEKEL ve Gülseren BAŞHAN'ın babaları, İlhan BAŞHAN ve Hatice PEKEL'in kayınpederi;
Cenazesi bugün Mudurnu Yıldırım Beyazıd camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Ahmet KAYHAN mezarlığına defnedilecektir.
AKKADIN BEKAR
Mudurnu ilçesi Vakıfaktaş köyü sakinlerinden Hayriye ÖZGÖK ve Bahattin ORUÇ'un anneleri;
Cenazesi bugün Mudurnu Vakıfaktaş köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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