MEHMET UÇANKUŞ
Kültür mahallesi sakinlerinden, Şengül UÇANKUŞ'un eşi, Merve ve Fatih UÇANKUŞ'un babaları, emekli trafik polisi;
Cenazesi bugün Giresun ili Kesap ilçesi Hisarüstü köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET GÜNGÖR
Topardıç köyü halkından (merhume) Ayşe GÜNGÖR'ün eşi, Sadık, Fatma GÜNGÖR, Nezaket CAN, Kadriye AYDIN, Münevver SERT ve Nurhan GÜN'ün babaları, Sedat GÜNGÖR ve Murat ÖZARSLAN'ın dedeleri;
Cenazesi bugün Topardıç köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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