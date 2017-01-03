MUSTAFA TÜRKMEN
Sabriye TÜRKMEN'in eşi, Nebahat ÖZAKMAN ve Melahat YALÇINDAĞ'ın babaları, Adnan YALÇINDAĞ ve Barış ÖZAKMAN'ın kayınpederi, Sabriye ÖZŞEN'in kardeşi, Fizik tedavi hastanesinden emekli;
Cenazesi bugün Yeniakçakavak köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ŞERAFETTİN KARASU
Tepecik mahallesi sakinlerinden (Merhume) Hatice ve (Merhum) Durmuş KARASU'nun oğlu, Firdevs ve Tahir KARASU'nun kardeşleri, Süleyman KARASU'nun babası, Karacasu Orüs fabrikasından emekli;
Cenazesi bugün Tepecik mahallesi Akşemseddin camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Avdan mezarlığına defnedilecektir.
GÜLLÜ YURTSEVER
Dörtdivan ilçesi Doğancılar köyü sakinlerinden Kadir YURTSEVER'in eşi;
Cenazesi bugün Dörtdivan ilçesi doğancılar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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