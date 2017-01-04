EMİNE CAN
Çepni Köuü halkından, merhum Hamdi Can'ın eşi, Sevim Şengül, Safure Gövdeli, Huriye Can ve Ahmet Can'ın anneleri, Kadir Şengül, Gökhan Can ve Merve Can'ın babaanneleri,
Cenazesi bugün Çepni Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
SÜLEYMAN ALTINDAŞ
Kıbrıscık İlçesi Kökez Köyü halkından, Münevver Altındaş'ın eşi, Ramazan, Cemal, Mustafa, Fettah, Şevket, Zafer, Soner Altındaş ve Emel Çelen'in babaları, Halil Altındaş ve merhum Şayeste Ertem'in abileri,
Cenazesi bugün Kıbrıscık İlçesi Kökez Köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
FATMA CEYHAN
Gölköy Köyü halkından, İsmail Ceyhan'ın eşi, Bahtiyar, Ahmet, Emin, Emine Ceyhan ve merhum İbrahim Ceyhan'ın anneleri,
Cenazesi bugün Gölköy Köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
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