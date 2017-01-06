banner128

banner101

06 Ocak 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu'da bugün vefat edenler

    06.01.2017

    06 Ocak 2017 Cuma 18:00
    Bu haber 285 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    İSMET KARAGÖZ

    İsmail, Mehmet KARAGÖZ, Hatice, Ayşe SAYAK  ve Muhsine AKTAŞ'ın anneleri, Mustafa, Ahmet SAYAK ve İsmail AKTAŞ'ın kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Mudurnu Taşkesti ılıca köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.


    YAŞAR BULUT

    Kültür mahallesi sakinlerinden, Büyükcamii esnaflarından, yorgancı, Mehmet ve (Merhume) Vahide BULUT'un oğlu, Fatma BULUT'un eşi, Sümeyye BULUT ÇİLESİZ, Seren BULUT, Saliha BULUT'un babaları, Mehmet ve Bahriye ÇETİN'in damadı, Boluspordan emekli;

    Cenazesi bugün kültür mahallesi Fatih camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.



    ALİ AKÇA

    Kıbrıscık ilçemiz Belen köyü sakinlerinden, (Merhum) Mehmet ve (Merhume) Duriye AKÇA'nın oğlu, Fadime AKÇA'nın eşi, Nezaket, İsmail ve Huriye AKÇA'nın babası, (Merhum) Mustafa Huma ve Fadime AKÇA'nın abisi, Bolu Çimentodan emekli;

    Cenazesi bugün Semerkant mahallesi Akmanlar camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

     

    HİKMET BİLEN

    Sağlık mahallesi sakinlerinden, Hakkı BİLEN'in eşi, Hacer SAYKILI, Mustafa ve (Merhum) Celal BİLEN'in teyzesi, Rabia BİLEN'in kayınvalidesi, Mehmet, Zafer, Arzu ve Şerife BİLEN'in babaanneleri;

    Cenazesi bugün Hamzabey köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 06.01.2017

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Yayınlanan” DERGİLER”den...
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Hafta Gündem Bolu
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Buyurun açılışa
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BİR YILBAŞI YAZISI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ÜZERİNE
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beşkavaklardaki Binada Görünmez El Kim?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129