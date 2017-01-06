





İSMET KARAGÖZ





İsmail, Mehmet KARAGÖZ, Hatice, Ayşe SAYAK ve Muhsine AKTAŞ'ın anneleri, Mustafa, Ahmet SAYAK ve İsmail AKTAŞ'ın kayınvalidesi;





Cenazesi bugün Mudurnu Taşkesti ılıca köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.







YAŞAR BULUT





Kültür mahallesi sakinlerinden, Büyükcamii esnaflarından, yorgancı, Mehmet ve (Merhume) Vahide BULUT'un oğlu, Fatma BULUT'un eşi, Sümeyye BULUT ÇİLESİZ, Seren BULUT, Saliha BULUT'un babaları, Mehmet ve Bahriye ÇETİN'in damadı, Boluspordan emekli;





Cenazesi bugün kültür mahallesi Fatih camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.









ALİ AKÇA





Kıbrıscık ilçemiz Belen köyü sakinlerinden, (Merhum) Mehmet ve (Merhume) Duriye AKÇA'nın oğlu, Fadime AKÇA'nın eşi, Nezaket, İsmail ve Huriye AKÇA'nın babası, (Merhum) Mustafa Huma ve Fadime AKÇA'nın abisi, Bolu Çimentodan emekli;





Cenazesi bugün Semerkant mahallesi Akmanlar camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.









HİKMET BİLEN





Sağlık mahallesi sakinlerinden, Hakkı BİLEN'in eşi, Hacer SAYKILI, Mustafa ve (Merhum) Celal BİLEN'in teyzesi, Rabia BİLEN'in kayınvalidesi, Mehmet, Zafer, Arzu ve Şerife BİLEN'in babaanneleri;



