MAHMUT YERLİKAYA
Çukurören Köyü halkından, Şeref Yerlikaya'nın eşi, Mustafa, Metin, merhum İhsan Yerlikaya, ve Müzeyyen Öztürk'ün babaları, Çukurören Köyü eski muhtarı,
Cenazesi bugün Çukurören Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
SANİYE KİLİTÇİ
Karaçayır Mahallesi sakinlerinden, İsmil Kilitçi'nin eşi, Cemile ve Murat Kilitçi'nin annesi, Eralp Demirer'in anneannesi,
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karaköy Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
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