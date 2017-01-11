





NEJLA ERDOĞAN

Merkeşler köyü halkından, Devlet su işlerinden emekli, Aziz ERDOĞAN'ın eşi, Tuncay, Dilek ve Emel ERDOĞAN'ın anneleri, Bartu, Derin ve Deniz'in anneanneleri, Ali EREN'in babaannesi, Zeki ve Behçet ERDOĞAN'ın yengeleri, Ahmet ve Zehra KULAÇ'ın kızı;

Cenazesi bugün Kültür mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

BAHRİYE MERCAN

Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından, Mustafa MERCAN'ın eşi, Satı, Mehemet Ali ve Tahir MERCAN'ın anneleri;

Cenazesi bugün Kıbrıscık Bölücekkaya köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 10:30'da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.

MEHMET KUTLU

Tekke Işıklar köyü halkından, Fatma KUTLU'nun eşi, Kutlu elektrik, Ali KUTLU, Halil KUTLU, Şerife AKMAN ve Hesna DEMİR'in abileri, Kemal, Mücahit, Kamil ,Fatih KUTLU, Emine YILMAZ, Ayşe YILDIZ ve Huriye YAMAN'ın amcaları;

Cenazesi bugün Tekke Işıklar köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 13:30'da Uğurmumcu parkı önünden araç kaldırılacaktır.