Çorum İli İskilip ilçesi sorkun köyü halkından Şehri KÖRÇOBAN'ın eşi, Zülfikar ve Bünyamin KÖRÇOBAN'ın babaları, Gençlik Spor İl Müdürlüğünden emekli;

Cenazesi bugün Aktaş mahallesi Burhanbey camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

HATİCEÖZEN

Sazakiçi Yayladınlar köyü halkından (Merhum) Sabri ÖZEN'in eşi, Nebahat, Mustafa, İbrahim, Sinan ÖZEN'in anneleri, İtfaiye müdürlüğnden emekli, Mustafa ALTUN'un yengesi;

Cenazesi bugün Yayladınlar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET DURU

Mudurnu ilçesi halkından Mükerrem DURU'nun eşi, Bolu esnaflarından Berber, Zafer DURU ve Sema SAMUK'un babaları, mudurnu Eski İmamlarından;

Cenazesi bugün Mudurnu Büyükcamii'de kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Hamdibeyler mezarlığına defnedilecektir.

NAGİHAN ARDA

Seben ilçesi Kızık köyü sakinlerinden (Merhum) Ali ARDA'nın eşi, Barış ARDA, Özlem ÇELİKPENÇE'nin anneleri;

Cenazesi bugün Elmalık köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HASAN HÜSEYİN GÖKMEN

Çatakören köyü halkından (Merhum) İsmail GÖKMEN ve Havize GÖKMEN'in oğlu, Emine BILTIR'ın kardeşi, Sevgi ÇELİKBAŞ ve Serpil İLERİ'nin abileri, Hatice GÖKMEN'in eşi, Mahmut GÖKMEN ve Mine YAMAN'ın babaları;

Cenazesi bugün Çatakören köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MÜKERREM ÖZÇELİK

Seben ilçesi Kızık köyü sakinlerinden Ruhi ÖZÇELİK'in eşi, Ziya Burak, Edanur ÖZÇELİK ve Ayşenur FİDAN'ın anneleri, Ertuğrul FİDAN ve Sabahat FİDAN'ın dünürü, Mürvet TUNA'nın kızı, Hüseyin ÖZÇELİK'in gelini;

Cenazesi bugün Kılıçarslan mahallesi merkez camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası kılıçarslan mezarlığına defnedilecektir.