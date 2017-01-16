ŞERİFE TURPÇU
Çukurören köyü halkından (Merhum) İsmail TURPÇU'nun eşi, Mehmet, Hakkı, Bedriye, Arif, Mustafa, Durmuş, Metin, Çetin TURPÇU'nun anneleri, Hayri ATALAY'ın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Çukurören köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
DURMUŞ ÖZDEMİR
Küplüce köyü özlemler mahallesi sakinlerinden (Merhum) Emin ÖZDEMİR ve (Merhume) Nadide ÖZDEMİR'in oğlu, Kamil ATEŞOĞLU'nun eniştesi, İdris ve Makbule ÖZDEMİR'in Kardeşi, Nazik ÖZDEMİR'in eşi;
Cenazesi bugün Küplüce köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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