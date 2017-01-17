EMİNE ARSLAN
Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından (merhum) Hasan ARSLAN'ın eşi, Turgay ARSLAN ve Sevgül GÜLEN'in anneleri, defterdarlık personeli Durmuş GÜLEN'in kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:00'de Kebap 14 önünden araç kaldırılacaktır.
HACI MEHMET ÖZÇELİK
Seben ilçesi Kızık köyü sakinlerinden (merhum)İlyas ÖZÇELİK ve (merhume) Salime ÖZÇELİK'in oğlu (merhum) Durmuş ÖZÇELİK'in abisi, Fatma ÖZÇELİK'in eşi, Selma ÇELİK, Cemalettin ÖZÇELİK ve Devlet su işlerinden emekli Cemal ÖZÇELİK'in babası;
Cenazesi bugün Kültür mahallesi Fatih camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!