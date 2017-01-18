Ilıcakınık köyü sakinlerinden (Merhum) Nazmi ABACI ve Hayriye ABACI'nın oğlu, Müşerref GÖKDEMİR'in kardeşi, Emine ABACI'nın eşi, Tarık ABACI, Esra CENGİZ ve Seda GÜLER'in babaları, Emin GÖKDEMİR'in kayınbiladeri;

Cenazesi bugün Ilıcakınık köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

İLHAMİ ÖZMARKA

(Merhum) Abdullah ve (Merhume) Ayşe ÖZMARKA'nın oğlu, Kadriye GÜCÜK, Selami ÖZMARKA, Recep ÖZMARKA ve Şeref KUÇUM'un kardeşleri, Şeref ÖZMARKA'nın eşi, Ercan ve Sercan ÖZMARKA'nın babaları;

Cenazesi bugün Siteler camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığın a defnedilecektir.

HATİCE DURAK

Sümer mahallesi sakinlerinden (Merhum) Mustafa DURAK'ın eşi, Fehmi DURAK, Hacer DURSUN, Fakriye ve Fikriye GÜREL'in anneleri, Gülsen ve Sebahattin DURAK'ın babaannesi; Arif DURSUN, Fatma DİNÇER, Ayşe ÖZKAN, Kudret ve İsmail GÜREL'in anneannesi;

Cenazesi bugün Sümer mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası sümer mahalle mezarlığına defnedilecektir.