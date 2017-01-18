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18 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    18.01.2017

    18 Ocak 2017 Çarşamba 18:46
    Bu haber 312 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    MURAT ABACI
    Ilıcakınık köyü sakinlerinden (Merhum) Nazmi ABACI ve Hayriye ABACI'nın oğlu, Müşerref GÖKDEMİR'in kardeşi, Emine ABACI'nın eşi, Tarık ABACI, Esra CENGİZ ve Seda GÜLER'in babaları, Emin GÖKDEMİR'in kayınbiladeri;

    Cenazesi  bugün Ilıcakınık köyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    İLHAMİ ÖZMARKA

    (Merhum) Abdullah ve (Merhume) Ayşe ÖZMARKA'nın oğlu, Kadriye GÜCÜK, Selami ÖZMARKA, Recep ÖZMARKA ve Şeref KUÇUM'un kardeşleri, Şeref ÖZMARKA'nın eşi, Ercan ve Sercan ÖZMARKA'nın babaları;

    Cenazesi bugün Siteler camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığın a defnedilecektir.

    HATİCE DURAK

    Sümer mahallesi sakinlerinden (Merhum) Mustafa DURAK'ın eşi, Fehmi DURAK, Hacer DURSUN, Fakriye ve Fikriye GÜREL'in anneleri, Gülsen ve  Sebahattin DURAK'ın babaannesi; Arif DURSUN, Fatma DİNÇER, Ayşe ÖZKAN, Kudret ve İsmail GÜREL'in anneannesi;

    Cenazesi bugün Sümer mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası sümer mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: 18.01.2017

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