Dörtdivan ilçesi, Çalköy köyü halkından (merhum) Kemal TAŞDEMİR'in eşi;

Cenazesi bugün Dörtdivan Çalköy köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HURİYE GÜNIŞIK

Müstakimler köyü halkından (merhum) Selahattin GÜNIŞIK'ın eşi,(merhum) Ali GÜNIŞIK,Şevket GÜNIŞIK,Emine UÇAR ve Fatma ÖZÇAĞLAR'ın anneleri,Mahide GÜNIŞIK'ın kayınvalidesi,Fatih,İsa,İlknur ve Hülya GÜNIŞIK'ın babaannesi,Mina ve Ali Tuğra'nın anneannesi;

Cenazesi bugün Müstakimler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET AKBULUT

Sazakşeyhler köyü halkından Abdullah AKBULUT ve Hacer AKBULUT'un babaları;

Cenazesi bugün Sazakşeyhler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.