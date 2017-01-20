ABDULLAH ÖZTÜRK
Kaynaşlı ilçesi Yeşiltepe köyü halkından, Sabahattin ve Vesile ÖZTÜRK'ün oğlu, Yusuf, Murat ve Recep ÖZTÜRK'ün yeğeni, Metin ÖZTÜRK'ün kardeşi;
Cenazesi bugün Yeşiltepe köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE ÇEVİK
Gerede ilçesi Göynükören köyü halkından (merhum) hacı Hasan Hüseyin ÇEVİK'in eşi, BOLU Akparti İl başkanı Nurettin DOĞANAY ve Yusuf DOĞANAY'ın anneanneleri;
Cenazesi bugün Gerede Göynükören köyü Çobanlar mahallesi camiinde kılınacak Cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL UÇAR
Mudurnu ilçesi Sırçalı köyü halkından, Hayriye UÇAR'ın eşi, Hayrettin, Mehmet UÇAR ve Fatma SAYIN'ın babaları;
Cenazesi bugün Sırçalı köyü camiinde kılınacak Cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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