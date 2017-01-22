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22 Ocak 2017 Pazar
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    22.01.2017

    22 Ocak 2017 Pazar 18:04
    Bu haber 97 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    MEHMET ÇELİK
    Seben İlçesi Karaağaç Köyü sakinlerinden Seher Çelik'in eşi, Süleyman, Feridun, Mustafa Çelik'in babaları, Fikriye Karman ve Hasan Çelik'in abisi, merhum Mustafa ve Hanife Çelik'in oğlu,

    Cenazesi bugün Seben Karaaağaç Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.

    ORHAN ÇINARLI

    Yumrukaya Köyü sakinlerinden, Sevda Çınarlı'nın eşi, Ayhan Çınarlı, Sema Çayaklıoğlu'nun babaları, İrfan Çınarlı ve Kıymet Tosun'un kardeşi,

    Cenazesi bugün Yumrukaya Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.

    SAFİYE YILMAZ

    Sümer Mahallesi sakinlerinden, merhum Kepekçi İsmail Yılmaz'ın eşi, Köroğlu Devlet Hastanesinden emekli Hülya Gören, Şaziye Aydın, merhume Raziye ve İbrahim Yılmaz'ın anneleri, Halk Bankasından emekli Orhan Gören, Murat Aydın ve Behice Yılmaz'ın kayınvalidesi,

    Cenazesi bugün Sümer Mahallesi camiinde kılınacak Öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

    İSMAİL BAŞKALAYCI

    Sultan Köyü sakinlerinden, Hacer Başkalaycı'nın eşi, Beratiye Özkan, İlhan Başkalaycı, Fatma Güler, Sevim Çalışkan'ın babaları,

    Cenazesi bugün Sultan Köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.

    HATİCE DANIŞ

    Seben Kuzgölcük Köyü halkından, merhum Mehmet Ali Danış'ın eşi, merhum Hüseyin Danış'ın annesi, emekli Öğretmen Mustafa Şahin'in ablası Nebahat Danış'ın kayınvalidesi, Nezir, Gülcan, Fatma Danış'ın babaanneleri,

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

    FATMA ÇETİN

    Mudurnu Mangırlar Köyü halkından, İhsan Çetin'in eşi, Mustafa Gökçe ve merhum İsmail Gökçe'nin ablaları, 

    Cenazesi bugün Mudurnu Mangırlar Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 22.01.2017

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