MEHMET ÇELİK
Seben İlçesi Karaağaç Köyü sakinlerinden Seher Çelik'in eşi, Süleyman, Feridun, Mustafa Çelik'in babaları, Fikriye Karman ve Hasan Çelik'in abisi, merhum Mustafa ve Hanife Çelik'in oğlu,
Cenazesi bugün Seben Karaaağaç Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
ORHAN ÇINARLI
Yumrukaya Köyü sakinlerinden, Sevda Çınarlı'nın eşi, Ayhan Çınarlı, Sema Çayaklıoğlu'nun babaları, İrfan Çınarlı ve Kıymet Tosun'un kardeşi,
Cenazesi bugün Yumrukaya Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
SAFİYE YILMAZ
Sümer Mahallesi sakinlerinden, merhum Kepekçi İsmail Yılmaz'ın eşi, Köroğlu Devlet Hastanesinden emekli Hülya Gören, Şaziye Aydın, merhume Raziye ve İbrahim Yılmaz'ın anneleri, Halk Bankasından emekli Orhan Gören, Murat Aydın ve Behice Yılmaz'ın kayınvalidesi,
Cenazesi bugün Sümer Mahallesi camiinde kılınacak Öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL BAŞKALAYCI
Sultan Köyü sakinlerinden, Hacer Başkalaycı'nın eşi, Beratiye Özkan, İlhan Başkalaycı, Fatma Güler, Sevim Çalışkan'ın babaları,
Cenazesi bugün Sultan Köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE DANIŞ
Seben Kuzgölcük Köyü halkından, merhum Mehmet Ali Danış'ın eşi, merhum Hüseyin Danış'ın annesi, emekli Öğretmen Mustafa Şahin'in ablası Nebahat Danış'ın kayınvalidesi, Nezir, Gülcan, Fatma Danış'ın babaanneleri,
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
FATMA ÇETİN
Mudurnu Mangırlar Köyü halkından, İhsan Çetin'in eşi, Mustafa Gökçe ve merhum İsmail Gökçe'nin ablaları,
Cenazesi bugün Mudurnu Mangırlar Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
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