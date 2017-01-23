NEZİHA KÖSEOĞLU
Seben ilçesi Çatak köyü halkından (merhum) Mustafa KÖSEOĞLU'nun eşi, Mehmet KÖSEOĞLU'nun annesi, Nebehat KÖSEOĞLU'nun kayınvalidesi, Umut KÖSEOĞLU'nun babaannesi;
Cenazesi bugün Karamanlı mahallesi Yeşil camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
HÜSEYİN ARABACI
Kuzfındık köyü halkından (merhume) Safiye ARABACI'nın eşi, Yunis ARABACI ve Ayşe ÇAĞALI'nın babası, Sultan köyü muhtarı Mustafa ÇAĞALI'nın kayınpederi, veteriner hekim Sami ARABACI'nın dedesi;
Cenazesi bugün Kuzfındık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:00'da Sümer camii önünden araç kaldırılacaktır.
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