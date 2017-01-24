Dörtdivan ilçesi kadılar mahallesi sakinlerinden, Eski Belediye Başkanı, Sefer AKMAN ve Seydali AKMAN'ın kardeşi;
Cenazesi bugün Dörtdivan merkez camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kadılar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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