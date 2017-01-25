Tabaklar mahallesi sakinlerinden Sevim MAÇKA'nın eşi, Fehmi, Oğuzhan MAÇKA, Günseli METİN ve Şule ERALP'in babaları;
Cenazesi bugün Karaçayır mahallesi siteler camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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