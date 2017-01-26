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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    26.01.2017

    26 Ocak 2017 Perşembe 18:45
    Bu haber 281 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    NİĞMET ÖZEN
    Ömerler köyü halkından, Milli Eğitim müdürlüğünden emekli İsmail ÖZEN'in eşi, Mehmet ÖZEN ve Saliha GÜLEN'in anneleri, Yılmaz GÜLEN, Ümran ÖZEN'in kayınvalidesi, Fatma YILMAZ, Emine ÇELİK, Hüri GÜLDÜR ve Pembe YILDIRIM'ın ablaları;

    Cenazesi bugün Ömerler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    HAYRİYE KÖKDEMİR

    Kültür mahallesi halkından, lokantacı (merhum) Ahmet KÖKDEMİR'in eşi, Nurgül KÖKDEMİR ve Milli Egemenlik İlkokulu yöneticilerinden emekli Hikmet  BALCIOĞLU'nun annesi, maliye'den emekli Ersin BALCIOĞLU'nun kayınvalidesi, Ceyhun, Cevher BALCIOĞLU, Senem TEPE ve Gamze TİMUR'un anneannesi;

    Cenazesi bugün Kültür camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 26.01.2017

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