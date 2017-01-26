NİĞMET ÖZEN
Ömerler köyü halkından, Milli Eğitim müdürlüğünden emekli İsmail ÖZEN'in eşi, Mehmet ÖZEN ve Saliha GÜLEN'in anneleri, Yılmaz GÜLEN, Ümran ÖZEN'in kayınvalidesi, Fatma YILMAZ, Emine ÇELİK, Hüri GÜLDÜR ve Pembe YILDIRIM'ın ablaları;
Cenazesi bugün Ömerler köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HAYRİYE KÖKDEMİR
Kültür mahallesi halkından, lokantacı (merhum) Ahmet KÖKDEMİR'in eşi, Nurgül KÖKDEMİR ve Milli Egemenlik İlkokulu yöneticilerinden emekli Hikmet BALCIOĞLU'nun annesi, maliye'den emekli Ersin BALCIOĞLU'nun kayınvalidesi, Ceyhun, Cevher BALCIOĞLU, Senem TEPE ve Gamze TİMUR'un anneannesi;
Cenazesi bugün Kültür camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
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