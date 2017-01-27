HATİCE ALIŞKAN
Göynük ilçemiz yeşilyazı köyü halkından (Merhum) Mustafa ALIŞKAN'ın eşi, İsmail, İbrahim ALIŞKAN ve Zeyni DEMİRAĞ'ın anneleri;
Cenazesi bugün Sağlık mahallesi Saygılı camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
ABDULKADİR KOLLUDEMİROĞLU
Karamanlı mahallesi sakinlerinden Mustafa KOLLUDEMİROĞLU'nun kardeşi, Erdem KOLLUDEMİROĞLU'nun abisi, Hacer KOLLUDEMİROĞLU'nun eşi, Ayşe NAMDAR, Fatma EROĞLU, Ertan KOLLUDEMİROĞLU'nun babaları, Devlet Su İşlerinden emekli;
Cenazesi bugün Karamanlı mahallesi Yeşil camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
SEYİT ALİ AKMAN
Dörtdivan Eski Belediye Başkanı Sefer AKMAN'ın Abisi;
Cenazesi bugün Dörtdivan kadılar camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası kadılar mezarlığına defnedilecektir.
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