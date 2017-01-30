HİKMET KESKİN
Mudurnu ilçesi beyderesi köyü halkından (Merhum) Fikret KESKİN'in eşi, İmdat, Nejla ve Tuğba KESKİN'in anneleri;
Cenazesi bugün Mudurnu beyderesi köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NOT:Sümer mahallesindeki evinin önünden saat: 10:30'da araç kaldırılacaktır.
GÜLLÜ AYMAZ
Kıbrıscık ilçesi Deveören köyü halkından (Merhum) Ali AYMAZ'ın eşi, Gülnari, Latife, Zeyneti, Canan, Durmuş Ali, Ömer, Havva ve Arzu'nun anneleri;
Cenazesi bugün Kıbrıscık deveören köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NOT:Saat:11:00'de Kebap 14 önünden araç kaldırılacaktır.
MEHMET SAMİ ÖZÇERİ
Bolu esnaflarından (Merhum) Sucu Vakıf ÖZÇERİ'nin oğlu, Sucu Sami ÖZÇERİ ve Köy hizmetlerinden emekli Serdar Mümtaz ÖZÇERİ'nin abisi, Necibe ÖZÇERİ'nin eşi, Dilek, Funda ve Deniz ÖZÇERİ'nin babaları;
Cenazesi bugün Borazanlar mahalle camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası paşaköy mezarflığına defnedilecektir.
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