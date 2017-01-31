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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    31.01.2017

    31 Ocak 2017 Salı 18:43
    Bu haber 291 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    GÜLŞEN IRMAKLI

    KIbrıscık İlçesi Karacaören Köyü halkından, merhum Sadullah Irmaklı'nın eşi, Hanım, Selami, Halil, Timur, Muazzez, merhum Salih ve Osman Irmaklı'nın anneleri,

    Cenazesi bugün Kıbrıscık Karacaören Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.

    KAMER ELMACI

    Yukarısoku Mahallesi halkından, Servet Elmacı'nın eşi, Koray ve Serdar Elmacı'nın annesi, Burakcan, Dilara, Melike, Emirhan ve Yiğit Elmacı'nın babaanneleri,

    Cenazesi bugün Yukarısoku Mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.

    MEVLÜT KUTLU

    Tekke Işıklar Köyü halkından, Hatice Kutlu'nun eşi, Kemal, Ayşe, Muhittin ve Gülcan'ın babaları, Mehmet Akdemir, Döndü Bilgi, Emine Konuk, Meryem Akbaş'ın enişteleri, Mahmut Çkıroğlu ve Orhan Gül'ün kayınpederi, 

    Cenazesi bugün Tekke Işıklar Köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.

    İSMAİL GÜLENÇ

    Seben Değirmenkaya Köyü halkından, merhum Rabia Gülenç'in eşi, Adem Gülenç'in babası, merhum Rabia Aslan, merhum Kadriye Çamlıbel, Mürvet Aslan ve Cevriye Koçyiğit'in abileri,

    Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 31.01.2017

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