GÜLŞEN IRMAKLI
KIbrıscık İlçesi Karacaören Köyü halkından, merhum Sadullah Irmaklı'nın eşi, Hanım, Selami, Halil, Timur, Muazzez, merhum Salih ve Osman Irmaklı'nın anneleri,
Cenazesi bugün Kıbrıscık Karacaören Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
KAMER ELMACI
Yukarısoku Mahallesi halkından, Servet Elmacı'nın eşi, Koray ve Serdar Elmacı'nın annesi, Burakcan, Dilara, Melike, Emirhan ve Yiğit Elmacı'nın babaanneleri,
Cenazesi bugün Yukarısoku Mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
MEVLÜT KUTLU
Tekke Işıklar Köyü halkından, Hatice Kutlu'nun eşi, Kemal, Ayşe, Muhittin ve Gülcan'ın babaları, Mehmet Akdemir, Döndü Bilgi, Emine Konuk, Meryem Akbaş'ın enişteleri, Mahmut Çkıroğlu ve Orhan Gül'ün kayınpederi,
Cenazesi bugün Tekke Işıklar Köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL GÜLENÇ
Seben Değirmenkaya Köyü halkından, merhum Rabia Gülenç'in eşi, Adem Gülenç'in babası, merhum Rabia Aslan, merhum Kadriye Çamlıbel, Mürvet Aslan ve Cevriye Koçyiğit'in abileri,
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
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