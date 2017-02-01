HACI HÜSNİYE UYSALLI
Mudurnu ilçesi Delice köyü halkından (merhum) hacı Gazi İhsan UYSALLI'nın eşi, Hikmet ÇAKIR, Mürvet DERELİ, Fikret UYSALLI'nın anneleri;
Cenazesi bugün Mudurnu Delice köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA ÇINAR
Mudurnu 100.yıl Köyü halkından, Orhan ve Mehmet Çınar'ın babaları,
Cenazesi bugün Mudurnu 100. yıl Köyü caiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
ADALET ERDEM
Ulumescit Ortaköy mahallesi halkından, merhum Nazif Erdem'in eşi, İbrahim ve İsmail Erdem, Şerife Çetintaşlı, Emine Özkal'ın anneleri,
Cenazesi bugün Ulumescit Köyü Ortaköy Mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.
ADEM GÜLER
Bahçelievler Mahallesi halkından, Tülay, Tülin ve Altan'ın babaları, Ece ve Lara'nın dedeleri, Şükran Güler'in eşi,
Cenazesi bugün Bahçelievler Mahallesi Camlı camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.
OSMAN KAHVECİ
Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü halkından, merhum muhtar Ahmet Kahveci'nin oğlu, Sina Kenan ve Ahmet Kahveci'nin babaları,
Cenazesi bugün Dipsizgöl Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Dipsizgöl merkez Mezarlığına defnedilecektir.
DURMUŞ BAŞMAN
Çatakören Köyü halkından, Rabia Başman'ın eşi, Orhan Başman, Mustafa Başman, Muradiye Aytugar ve Ayten Çilesiz'in babaları, Hatice, Esma Başman, Nazım Çilesiz ve Sabri Aytugar'ın kayınpederi, Karacasu Kereste Fabrikasından emekli aşçıbaşı,
Cenazesi bugün Köroğlu Mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çataköeren Köyü Mezarlığına defnedilecektir.
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