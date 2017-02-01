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01 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    01.02.2017

    01 Şubat 2017 Çarşamba 18:14
    Bu haber 213 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    HACI HÜSNİYE UYSALLI

    Mudurnu ilçesi Delice köyü halkından (merhum) hacı Gazi İhsan UYSALLI'nın eşi, Hikmet ÇAKIR, Mürvet DERELİ, Fikret UYSALLI'nın anneleri;

    Cenazesi bugün Mudurnu Delice köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    MUSTAFA ÇINAR

    Mudurnu 100.yıl Köyü halkından, Orhan ve Mehmet Çınar'ın babaları,

    Cenazesi bugün Mudurnu 100. yıl Köyü caiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    ADALET ERDEM

    Ulumescit Ortaköy mahallesi halkından, merhum Nazif Erdem'in eşi, İbrahim ve İsmail Erdem, Şerife Çetintaşlı, Emine Özkal'ın anneleri,

    Cenazesi bugün Ulumescit Köyü Ortaköy Mahallesi camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Köy Mezarlığına defnedilecektir.

    ADEM GÜLER

    Bahçelievler Mahallesi halkından, Tülay, Tülin ve Altan'ın babaları, Ece ve Lara'nın dedeleri, Şükran Güler'in eşi,

    Cenazesi bugün Bahçelievler Mahallesi Camlı camide kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.

    OSMAN KAHVECİ

    Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü halkından, merhum muhtar Ahmet Kahveci'nin oğlu, Sina Kenan ve Ahmet Kahveci'nin babaları,

    Cenazesi bugün Dipsizgöl Köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Dipsizgöl merkez Mezarlığına defnedilecektir.

    DURMUŞ BAŞMAN

    Çatakören Köyü halkından, Rabia Başman'ın eşi, Orhan Başman, Mustafa Başman, Muradiye Aytugar ve Ayten Çilesiz'in babaları, Hatice, Esma Başman, Nazım Çilesiz ve Sabri Aytugar'ın kayınpederi, Karacasu Kereste Fabrikasından emekli aşçıbaşı,

    Cenazesi bugün Köroğlu Mahallesi camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Çataköeren Köyü Mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 01.02.2017

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