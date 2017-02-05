İRFAN KARATAŞ
Tatlar köyü halkından İsmail ve İbrahim KARATAŞ'ın abisi, Emine KARATAŞ'ın eşi, Mehmet, Osman, Sebahat, Nebahat, Melahat KARATAŞ'ın babaları;
Cenazesi bugün Tatlar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
KADIN AYŞE ÖZGÜL
Beşkavaklar mahallesi sakinlerinden Nazım ÖZGÜL'ün eşi, Ahmet ÖZGÜL ve Aysel GÜRKAN'ın Anneanneleri, Esra, Kadir, Eren'in babaanneleri;
Cenazesi bugün Beşkavaklar camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
UMUT SÜNBÜL
Karamanlı mahallesi sakinlerinden, Serbest Muhasebeci Ömer BAŞARAN'ın evlatlığı, Gülsen BAŞARAN'ın oğlu;
Cenazesi bugün Karamanlı mahallesi yeşil camii'de kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
CEMAL ÖZTÜRK
Kasaplar mahallesi sakinlerinden (Merhume) Hatice ÖZTÜRK'ün eşi, (Merhume) Hatice ÖZTÜRK'ün eşi, (Merhume) Ayşe YAVUZ, Fatma ÇALIŞIR, Huri ve Ömer ÖZTÜRK'ün babaları, Hacı;
Cenazesi bugün kasaplar mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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