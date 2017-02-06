DURMUŞ ALİ ERCAN
Kıbrıscık ilçesi Kızılcaören köyü sakinlerinden (Merhum) Hasan (Merhume) Asiye ERCAN'ın oğlu, Durdu ACAR'ın kardeşi, Fedime ERCAN'ın eşi, Erkan, Ersin ve Hasan ERCAN'ın babaları;
Cenazesi bugün Kıbrıscık kızılcaören köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NOT:Saat:10:00'da Kebap 14 Merkez durağı önünden araç kaldırılacaktır.
HAKKI CİVAN
Kıbrıscık ilçesi Deveci köyü halkından Fedime CİVAN'ın eşi, Havva, Hamdi, Nazım ve Belediye personeli Bahri CİVAN'ın babaları;
Cenazesi bugün Kıbrıscık deveci köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
NOT:Cenaze için saat:10:00'da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.
NECATİ TAYYAR TAŞ
Eski Bolu, Ankara, İstanbul İl Müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı;
Cenazesi bugün İstanbul Beylikdüzü İhlas marmara evleri 2. etapta bulunan Yaşar CİMİLLİ camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası defnolucaktır.
MUSTAFA ÖZDEMİR
Seben ilçesi Güneyce köyü sakinlerinden Fatma ÖZDEMİR'in eşi, Gülden, Vildan, Mehmet ÖZDEMİR'in babaları, Emine GÖLTEKİN'in kardeşi, Suat ve Erhan Rıfat GÖLTEKİN'in dayıları;
Cenazesi bugün Karaçayır mahallesi Siteler camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezalığına defnedilecektir.
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