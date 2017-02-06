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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    06.02.2016

    06 Şubat 2017 Pazartesi 18:52
    Bu haber 306 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    DURMUŞ ALİ ERCAN

    Kıbrıscık ilçesi Kızılcaören köyü sakinlerinden (Merhum) Hasan (Merhume) Asiye ERCAN'ın oğlu, Durdu ACAR'ın kardeşi, Fedime ERCAN'ın eşi, Erkan, Ersin ve Hasan ERCAN'ın babaları;

    Cenazesi bugün Kıbrıscık kızılcaören köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    NOT:Saat:10:00'da Kebap 14 Merkez durağı önünden araç kaldırılacaktır.

    HAKKI CİVAN

     Kıbrıscık ilçesi Deveci köyü halkından Fedime CİVAN'ın eşi, Havva, Hamdi, Nazım ve Belediye personeli Bahri CİVAN'ın babaları;

    Cenazesi bugün Kıbrıscık deveci köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    NOT:Cenaze için saat:10:00'da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.

    NECATİ TAYYAR TAŞ

    Eski Bolu, Ankara, İstanbul İl Müftüsü  ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı;

    Cenazesi bugün İstanbul Beylikdüzü İhlas marmara evleri 2. etapta bulunan Yaşar CİMİLLİ camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası defnolucaktır.

    MUSTAFA ÖZDEMİR

    Seben ilçesi Güneyce köyü sakinlerinden Fatma ÖZDEMİR'in eşi, Gülden, Vildan, Mehmet ÖZDEMİR'in babaları, Emine GÖLTEKİN'in kardeşi, Suat ve Erhan Rıfat GÖLTEKİN'in dayıları;

    Cenazesi bugün Karaçayır mahallesi Siteler camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezalığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 06.02.2016

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