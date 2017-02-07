RAŞİT GÜNER
Seben ilçesi Korucuk köyü halkından (merhume) Müşerref GÜNER'in eşi, Fatma ÖZTÜRK, Tenzile ÖZBEN ve Ayşe ŞAHAN'ın babaları;
Cenazesi bugün Seben merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Seben merkez mezarlığına defnedilecektir.
Saat 10:00'da Seben yazıhanesi önünden araç kaldırılacaktır.
SEFER KONUKÇU
Karaçayır mahallesi halkından (merhum) Mükerrem ÖZMARKA ve Muhsin KONUKÇU'nun kardeşi (merhum) Recep ÖZMARKA'nın kayınbilederi, Mehmet, Ahmet KUĞUM ve Fatma TAYFUN'un dayıları,
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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