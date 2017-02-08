ALİ SOYSAL
Salıbeyler mahallesi halkından (merhume) Safiye SOYSAL'ın eşi,Sabri YILMAZ,Ömer SOYSAL ve Hayati SOYSAL' ın babaları;
Cenazesi bugün Salıbeyler mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
RAHMİ KAHRAMAN
Sazakkınık köyü halkından Fatma KAHRAMAN'ın eşi,Rahmi,Fahriye,Türkan,Hülya,Yasemin ve Kader'in babaları;
Cenazesi bugün Sazakkınık köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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