ALİ KAYA
Çıkınlar Mahallesi sakinlerinden, Arçelik'ten emekli, Ersin KAYA ve Esra KAYA'nın babaları, Hayriye KAYA'nın eşi, Turhan KIRENCEKAYA'nın oğlu, Ömer KIRANCEKAYA ve Rafiye CAN'ın abisi;
Cenazesi bugün yukarı çıkınlar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.
FATMA ÖNALAN
Seben Susuz Köyü halkından Yunis ÖNALAN'ın eşi, Emine TAKIT, Ayşe YORUL, Ruket HOÇAŞ, merhum Mustafa ÖNALAN'ın kayınvalidesi, Sefer, Selda, Sema ve Hatice'nin babaannesi, Ediz, Cengiz, Filiz, Nebahat, Özgür, Sibel ve Önder'in anneannesi;
Cenazesi bugün Küplüce camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.
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