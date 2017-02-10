Yukarısoku mahallesi sakinlerinden, orman işletmesinden emekli (merhum) Servet KARATAŞ'ın eşi, Ayşe ÜRSAN, Memnune KARATAŞ, Fatma KARABIYIK, Adnan KARATAŞ, orman işletmesinden emekli Şükrü KARATAŞ'ın annesi, Hüseyin KARABIYIK'ın kayınvalidesi, İlker KARABIYIK, Safure BAYRAMOĞLU ve Selami ÜRSAN'ın anneannesi, arçelik çalışanı Alaattin ÜRSAN ve Şenol KARATAŞ'ın babaannesi, Özlem, Şengül, Özgül, Şennur, Servet, Şeref NUR'un babaannesi;

Cenazesi bugün Yukarısoku yukarı mahalle camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE YURDAKUL

Sanayi esnaflarından emekli tornacı Yaşar YURDAKUL'un annesi, Cemil KIRCALI ve Necla YURDAKUL'un kayınvalidesi, Ahmet KIRCALI, Cemil, Yasin ve Emine YURDAKUL'un babaannesi,

Cenazesi bugün Akcakoca'da yukarı mahalle camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası yukarı mahalle mezarlığına defnedilecektir.

MÜZEYYEN UYGAN

Yukarı Hamzabey köyü halkından (merhum) hacı Selvet UYGAN'ın eşi, SGK çalışanı Selami UYGAN, Şerife KÖRÇOBAN, Emine VEZİROĞLU'nun anneleri, İsmail UYGAN ve Zehra ÖZÇAKIR'ın babaannesi, Cihan, Cihat DEMİR ve Saliha LACİVERT'in anneanneleri;

Cenazesi bugün yukarı Hamzabey köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

AYHAN AYTUĞLU

Yukarı çarşı esnaflarından Hikmet CANPOLAT ve Meliha AYTUĞLU'nun kardeşi, Gülsüm YILMAZ, Gülay TOKTAMIŞ ve Orhan AYTUĞLU'nun babaları, doktor Fahrettin YILMAZ, Sadettin TOKTAMIŞ ve Habibe AYTUĞLU'nun kayınpederi, Kutay, Gökhan YILMAZ, Koray, Eray TOKTAMIŞ, Begüm ve Atilla AYTUĞLU'nun dedesi, Sevim AYTUĞLU'nun eşi,

Cenazesi bugün Gölyüzü mahallesindeki evinden alınarak Siteler camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

ALİ ÖZTÜRK

Kındıra köyü halkından, Aşağısoku mahallesinden, Hatice ÖZTÜRK'ün eşi, Hacer, Hamiyet, Şeref MERAL ve Şerafettin ÖZTÜRK'ün babaları, petek kırtasiye'nin sahibi Kemal SERT'in eniştesi, Murat, Erdal, Mithat, Muzaffer KAYA ve Orhan GÜNER'in kayınpederi, Ziraat müdürlüğünden emekli;

Cenazesi bugün Aşağısoku mahallesi Hacı Nakkaş camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET ÇELİK

Çepni köyü halkından, İsmail, Hüseyin, Rabia ÇELİK, Saniye KARAKAŞ ve kuran kursu öğreticisi Hayriye KARABACAK'ın babası, öğretmen Mustafa KARAKAŞ, Kadir ÇELİK, müezzin Erdoğan KARABACAK ve Ayşe Hatice ÇELİK'in kayınpederi, Emine ÇELİK'in dedesi, Nazmiye ÇELİK'in eşi;

Cenazesi bugün Çepni köyü camiinde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.