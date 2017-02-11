SÜLEYMAN ARSLANTEKİN
Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyü halkından Mehmet, Rahmi ve Meryem ARSLANTEKİN'in babaları;
Cenazesi bugün Dörtdivan Aşağıdüğer köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
SABRİ BASMACI
Demirciler köyü halkından Mehmet BULUT, Ali ACAR'ın kayınpederi, (Merhume) Ayşe BASMACI'nın eşi, Ayşe, Firdevs ve Sabri BASMACI'nın babaları;
Cenazesi bugün Demirciler köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MİLTA BİLGİN
Kıbrıscık ilçesi Alemdar köyü sakinlerinden (Merhum) Alişan ve (Merhume) Emine GÜRCAN'ın kızı, Mehmet BİLGİN'in eşi, (Merhum) Ahmet BİLGİN, Zeynatı, Hasan, Hedime ve Ali BİLGİN'in anneleri;
Cenazesi bugün Kürkçüler mahallesi Memursen Toki camii'nde kılınacak öğle ve ceneze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE KARACA
Mudurnu ilçesi Dedeler köyü halkından Selme TIRIK, Hikmet KOÇ ve İsmet ÇAKIR'ın anneleri, Fehmi, Rahmi, Dilek TIRIK'ın anneannesi;
Cenazesi bugün Mudurnu dedeler köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FATMA CORAZOĞLU
Sultan Köyü halkından (Merhum) Selahattin CORAZOĞLU'nun eşi, Nizamettin CORAZOĞLU (Merhum) İsmail CORAZOĞLU ve Hatice BAKKALBAŞI'nın anneleri;
Cenazesi bugün Sultanköyü camii'nde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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