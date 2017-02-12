HİLMİ HANCI
Borazanlar Mahallesi halkından, yukarı çarşı esnaflarından Meliha HANCI'nın eşi, Ruhi, İrfan, Senayi HANCI'nın abileri, Ayşe ÇATANA, Ali, Necmettin, Fatma HANCI'nın babaları, Ali ÇATANA, Ümmühan ve Neriman HANCI'nın kayınpederi;
Cenazesi bugün Borazanlar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.
ŞEREF SARIKAYA
Yukarısoku mahallesi sakinlerinden Köy Hizmetlerinden emekli Bilal SARIKAYA'nın eşi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde çalışan İsmail SARIKAYA ve Arçelikte çalışan Metin SARIKAYA'nın anneleri, İbrahim ve Ayşe SARIKAYA'nın babaannesi, Şeref ESKİOĞLU'nun kardeşi, Ercan, Ergün, Safure ESKİOĞLU'nun halası;
Cenazesi bugün Yukarısoku camii'inde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yukarısoku Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL GÖKTAŞ
Mudurnu Tımaraktaş köyünden (Merhum) Orhan, Ayhan GÖKTAŞ ve Nurhan HIRCAOĞLU'nun babaları, Harun, Elif, Ebru GÖKTAŞ'ın dedeleri;
Cenazesi bugün Sümer Mahallesi Merkez camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Mudurnu Tımaraktaş köyü mezarlığına defnedilecektir.
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