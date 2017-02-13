Karaçayır mahallesi sakinlerinden (merhum)Hatice ve Hüseyin KAVARNA'nın oğlu, Ali KAVARNA ve Aliye BABAÇ'ın kardeşi, Tamer ve Elif KAVARNA'nın babaları, Naci ERGÜL'ün yeğeni, Kıvanç KAVARNA'nın dedesi (merhume) Samahat KAVARNA'nın eşi;

Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

HATİCE KEŞCİOĞLU

Seyit mahallesi halkından (merhum) hacı Abdurrahman KEŞCİOĞLU'nun eşi, Sami ve Hüseyin KEŞCİOĞLU'nun anneleri;

Cenazesi bugün Seyit mahallesi Avşar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.