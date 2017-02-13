AHMET TALAT KAVARNA
Karaçayır mahallesi sakinlerinden (merhum)Hatice ve Hüseyin KAVARNA'nın oğlu, Ali KAVARNA ve Aliye BABAÇ'ın kardeşi, Tamer ve Elif KAVARNA'nın babaları, Naci ERGÜL'ün yeğeni, Kıvanç KAVARNA'nın dedesi (merhume) Samahat KAVARNA'nın eşi;
Cenazesi bugün Siteler camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
HATİCE KEŞCİOĞLU
Seyit mahallesi halkından (merhum) hacı Abdurrahman KEŞCİOĞLU'nun eşi, Sami ve Hüseyin KEŞCİOĞLU'nun anneleri;
Cenazesi bugün Seyit mahallesi Avşar camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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