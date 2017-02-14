Adil TEMİZ'in eşi, Fatma, Taner, Şener, Tarık TEMİZ'in anneleri, İlhan ÖZTÜRK'ün kayınvalidesi, Necmi, Bahri ve Akif TEMİZ'in yengesi;

Cenazesi bugün Karacasu merkez camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karacasu mezarlığına defnedilecektir.

ŞERİFE KURTARAN

Karacaağaç mahallesi halkından (Merhum) Ahmet KURTARAN'ın eşi, Mehmet, Fikret, Hikmet, ve İsmail KURTARAN'ın anneleri, Ayhan, Orhan, Sedat, Vedat, Enes ve Hilal KURTARAN'ın babaanneleri, Tenzile, Sevgi ve Hatice KURTARAN'ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Karacaağaç yukarı mahalle camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

İBRAHİM ŞEN

Yakamusluklar köyü sakinlerinden (Merhum) Cemal ŞEN ve Emine ŞEN'in oğlu, İsmail ŞEN, Melek ARSLAN, Huriye SALMAN ve Duygu ÇAKIROĞLU'nun abisi, Aladağ orman işletmesi memurların'dan;

Cenazesi bugün Yakamusluklar köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

DURMUŞ ULUDAĞ

Karacaağaç mahallesi halkından (Merhum) Kamil ULUDAĞ ve (Merhume) İsmet ULUDAĞ'ın oğlu, Asuman ULUDAĞ'ın eşi, Uğur ve Nurcan ULUDAĞ'ın babaları, Aydın ve Mehmet ULUDAĞ'ın abisi, Mürvet TURGUT ve İsmet TUNUSLU'nun kardeşi, Atatürk İlkögretim Okulu Emekli Öğretmeni,

Cenazesi bugün Karacaağaç mahallesi Hacılar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Ecem Reklam yanındaki mezarlığa defnedilecektir.