Kılıçarslan mahallesi halkından (merhum) Mazhar YERLİKAYA'nın eşi, Celal, Halit YERLİKAYA, Safiye ÖZPEK ve Safure ÇINARLI'nın anneleri;
Cenazesi bugün Kılıçarslan mahallesi camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Kılıçarslan mahalle mezarlığına defnedilecektir.
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