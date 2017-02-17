





NİMET MERCAN





Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından (Merhum) Bayram MERCAN'ın eşi, Havva MAHMUR, Miyase GÜLEN, Ayşe ERTAN, Hatice TOPRAKKUL, Dursun MERCAN, Fadime İNAÇ ve Emine ALTUNTAŞ'ın anneleri;





Cenazesi bugün Kıbrıscık bölücekkaya köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.





YUNUS KADEŞ





Sandallar mahallesi halkından (Merhum) Mehmet ve (Merhume) Zehra KADEŞ'in oğlu, (Merhum) Mustafa ve Nadire DEMİR'in kardeşi, Nuri KADEŞ'in abisi, Nefise KADEŞ'in eşi, Sabahattin, Seyit AHMET, Huriye MEHTAP ve Hakan KADEŞ'in babaları, Bolu PTT bakım müdürlüğü Başşöförü;



