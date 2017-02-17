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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    17.02.2017

    17 Şubat 2017 Cuma 18:22
    Bu haber 161 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    NİMET MERCAN

    Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından (Merhum) Bayram MERCAN'ın eşi, Havva MAHMUR, Miyase GÜLEN, Ayşe ERTAN, Hatice TOPRAKKUL, Dursun MERCAN, Fadime İNAÇ ve Emine ALTUNTAŞ'ın anneleri;

    Cenazesi bugün Kıbrıscık bölücekkaya köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    YUNUS KADEŞ

    Sandallar mahallesi halkından (Merhum) Mehmet ve (Merhume) Zehra KADEŞ'in oğlu, (Merhum) Mustafa ve Nadire DEMİR'in kardeşi, Nuri KADEŞ'in abisi, Nefise KADEŞ'in eşi, Sabahattin, Seyit AHMET, Huriye MEHTAP ve Hakan KADEŞ'in babaları, Bolu PTT bakım müdürlüğü Başşöförü;

    Cenazesi bugün Sandallar mahalle camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Sandallar mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 17.02.2017

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