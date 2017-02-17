NİMET MERCAN
Kıbrıscık ilçesi Bölücekkaya köyü halkından (Merhum) Bayram MERCAN'ın eşi, Havva MAHMUR, Miyase GÜLEN, Ayşe ERTAN, Hatice TOPRAKKUL, Dursun MERCAN, Fadime İNAÇ ve Emine ALTUNTAŞ'ın anneleri;
Cenazesi bugün Kıbrıscık bölücekkaya köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
YUNUS KADEŞ
Sandallar mahallesi halkından (Merhum) Mehmet ve (Merhume) Zehra KADEŞ'in oğlu, (Merhum) Mustafa ve Nadire DEMİR'in kardeşi, Nuri KADEŞ'in abisi, Nefise KADEŞ'in eşi, Sabahattin, Seyit AHMET, Huriye MEHTAP ve Hakan KADEŞ'in babaları, Bolu PTT bakım müdürlüğü Başşöförü;
Cenazesi bugün Sandallar mahalle camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Sandallar mezarlığına defnedilecektir.
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