banner128

banner101

19 Şubat 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu'da bugün vefat edenler

    19.02.2017

    19 Şubat 2017 Pazar 19:15
    Bu haber 352 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    FATMA TUGAYTİMUR
    Karacasu beldesi halkından (merhum) Talip TUGAYTİMUR'un eşi, Adalet, Ali, Tahir ve (merhum) Necibe'nin anneleri;

    Cenazesi bugün Karacasu merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karacasu mezarlığına defnedilecektir.

     ALİ YOKUŞOĞLU

    Paşaköy mahallesi halkından, Hatice  YOKUŞOĞLU'nun eşi, Muzaffer YOKUŞOĞLU, Müşerref ÇAKMAKÇI'nın kardeşi, Fatma KİLİTÇİ, Ayşe KARANFİL, Nursel YAMAN'ın babaları, köy hizmetlerinden emekli;

    Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi Eniştebey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.

    MUZAFFER VE EMİNE ÇAVDAR

    Ovadüzü mahallesi halkından, Servet ve Fatma ÇAVDAR'ın oğlu ve gelini, Mustafa, İsa ve Emine ÇAVDAR'ın abileri, Muammer ÖZDEMİR ve Erol ÇAVDAR'ın anne ve babası;

    Cenazeleri bugün Mudurnu ilçesi aşağı Feriz köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Saat 10:00'da Ovadüzündeki evinden.

    Saat 10:20'de Çıkınlar mahallesi Sardunya sokaktan araç kaldırılacaktır.

    MUSTAFA KUDDİS VARLIK

    Seben ilçesi Gerenözü köyü halkından (merhum) Hasan ve Fatma VARLIK'ın oğlu, Hacer VARLIK'ın eşi, Zerrin ve Murat VARLIK'ın babası (merhum)Yunus, Emrullah VARLIK ve Emine YERLİKAYA'nın kardeşleri, Orüs kereste fabrikasından emekli;

    Cenazesi bugün Seben merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Gerenözü köyü mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 19.02.2017

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARA GÖZLÜ YİĞİDİM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sonsuzluğun Keşfi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129