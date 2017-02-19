





FATMA TUGAYTİMUR

Karacasu beldesi halkından (merhum) Talip TUGAYTİMUR'un eşi, Adalet, Ali, Tahir ve (merhum) Necibe'nin anneleri;

Cenazesi bugün Karacasu merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Karacasu mezarlığına defnedilecektir.

ALİ YOKUŞOĞLU

Paşaköy mahallesi halkından, Hatice YOKUŞOĞLU'nun eşi, Muzaffer YOKUŞOĞLU, Müşerref ÇAKMAKÇI'nın kardeşi, Fatma KİLİTÇİ, Ayşe KARANFİL, Nursel YAMAN'ın babaları, köy hizmetlerinden emekli;

Cenazesi bugün Paşaköy mahallesi Eniştebey camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Paşaköy mezarlığına defnedilecektir.

MUZAFFER VE EMİNE ÇAVDAR

Ovadüzü mahallesi halkından, Servet ve Fatma ÇAVDAR'ın oğlu ve gelini, Mustafa, İsa ve Emine ÇAVDAR'ın abileri, Muammer ÖZDEMİR ve Erol ÇAVDAR'ın anne ve babası;

Cenazeleri bugün Mudurnu ilçesi aşağı Feriz köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

Saat 10:00'da Ovadüzündeki evinden.

Saat 10:20'de Çıkınlar mahallesi Sardunya sokaktan araç kaldırılacaktır.

MUSTAFA KUDDİS VARLIK

Seben ilçesi Gerenözü köyü halkından (merhum) Hasan ve Fatma VARLIK'ın oğlu, Hacer VARLIK'ın eşi, Zerrin ve Murat VARLIK'ın babası (merhum)Yunus, Emrullah VARLIK ve Emine YERLİKAYA'nın kardeşleri, Orüs kereste fabrikasından emekli;

Cenazesi bugün Seben merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Gerenözü köyü mezarlığına defnedilecektir.