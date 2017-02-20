İBRAHİM ARABACI
Gölköy ve Borazanlar mahallesi halkından( Merhum) Hacı saatçi, Mehmet Mustafa ARABACI ve Asiye ARABACI'nın oğlu, Nebahat ARABACI'nın eşi, Aslahattin, Mehmet, İsmail ve Ayşe'nin babaları, Fisun, Elmas ARABACI' ve Musa ADANÇ'ın kayınpederi, Maliyeden Emekli;
Cenazesi bugün saat:12:00'de Borazanlar mahallesindeki evinden alınarak Borazanlar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Borazanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL ÇELİKPENÇE
Belkaraağaç köyü halkından Şaziye ÇELİKPENÇE'nin eşi, İsmail ve Mehmet ÇELİKPENÇE'nin babaları, Hacer ve Müzeyyen ÇELİKPENÇE'nin kayınpederi, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğünden emekli;
Cenazesi bugün Tepecik mahallesi selen sokaktaki evinden alındıktan sonra Belkaraağaç köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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