



İBRAHİM ARABACI





Gölköy ve Borazanlar mahallesi halkından( Merhum) Hacı saatçi, Mehmet Mustafa ARABACI ve Asiye ARABACI'nın oğlu, Nebahat ARABACI'nın eşi, Aslahattin, Mehmet, İsmail ve Ayşe'nin babaları, Fisun, Elmas ARABACI' ve Musa ADANÇ'ın kayınpederi, Maliyeden Emekli;





Cenazesi bugün saat:12:00'de Borazanlar mahallesindeki evinden alınarak Borazanlar camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Borazanlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.





İSMAİL ÇELİKPENÇE





Belkaraağaç köyü halkından Şaziye ÇELİKPENÇE'nin eşi, İsmail ve Mehmet ÇELİKPENÇE'nin babaları, Hacer ve Müzeyyen ÇELİKPENÇE'nin kayınpederi, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğünden emekli;



