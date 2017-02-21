ŞERAFETTİN ERCAN
Yukarıçamlı köyü halkından Mediha ERCAN'ın eşi, Erhan, Sadık ERCAN ve Nezahat BIDIK'ın babaları, Cevat ERCAN, Hatice KÖKTAŞ ve Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Mevlüt ERCAN'ın abileri;
Cenazesi bugün Yukarıçamlı köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
HÜSEYİN ÇIRPAN
Yumrukaya köyü halkından üniversite çalışanı, Baki, Zeynep ÇIRPAN ve Banu YILMAZ'ın babaları, İbrahim YILMAZ'ın kayınpederi, Recep, Cemal ÇIRPAN ve Şaziment CEPAR'ın kardeşleri;
Cenazesi bugün Yumrukaya köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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