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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    21.02.2017

    21 Şubat 2017 Salı 18:40
    Bu haber 245 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    ŞERAFETTİN ERCAN
    Yukarıçamlı köyü halkından Mediha ERCAN'ın eşi, Erhan, Sadık ERCAN ve Nezahat BIDIK'ın babaları, Cevat ERCAN, Hatice KÖKTAŞ ve Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Mevlüt ERCAN'ın abileri;

    Cenazesi bugün Yukarıçamlı köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    HÜSEYİN ÇIRPAN

    Yumrukaya köyü halkından üniversite çalışanı, Baki, Zeynep ÇIRPAN ve Banu YILMAZ'ın babaları, İbrahim YILMAZ'ın kayınpederi, Recep, Cemal ÇIRPAN ve Şaziment CEPAR'ın kardeşleri;

    Cenazesi bugün Yumrukaya köyünde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 21.02.2017

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