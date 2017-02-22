Kalıcı konutlar mahallesi halkından, Kenan, Mustafa SÖNMEZ ve Gülten KARADAYI'nın babaları, Bünyamin KARADAYI'nın kayınpederi, pazar yeri esnaflarından;
Cenazesi bugün ANKARA Güdül Yeşilöz aşağı camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Yeşilöz mezarlığına defnedilecektir.
Bolu'nun Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi
GANİRE PAŞAYEVA: Amaçları Türkiye'yi zayıflatmak
GANİRE PAŞAYEVA 'Karabağ Parkı' açılışında...
Zorla bağış topladılar
Devlet hastanesinde başarılı bir cerrahi müdahale...
Dikkat elektrik kesintisi
"Kula kulluk etmeyenleri hayır demeye davet...
Ercoşkun, Portekiz Büyükelçisini kabul etti...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!