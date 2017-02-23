ALİ HALAVURT
Seben ilçesi Yağma köyü halkından Hatice HALAVURT'un eşi, Kemal, Gürol HALAVURT ve Makbule MUTLUER'in babaları;
Cenazesi bugün Seben Yağma köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE SÜHA SARPKAYA
Aktaş mahallesi sakinlerinden (Merhume) Zeyneti ARICAN'ın kızı, (Merhum) Kamil SARPKAYA'nın eşi, Metin, Akın SARPKAYA'nın anneleri, Simten SARPKAYA'nın kayınvalidesi, Alper SARPKAYA'nın babaannesi, Buse SARPKAYA'nın Büyükbabaannesi, Perihan, Mehmet KARA ve Ayşe ARICAN'ın halaları, Zühre ve Zuhal'ın teyzesi;
Cenazesi bugün Bahçelievler mahallesi Camlı camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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