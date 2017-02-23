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23 Şubat 2017 Perşembe
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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    23.02.2017

    23 Şubat 2017 Perşembe 21:55
    Bu haber 319 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler



    ALİ HALAVURT
    Seben ilçesi Yağma köyü halkından Hatice HALAVURT'un eşi, Kemal, Gürol HALAVURT ve Makbule MUTLUER'in babaları;

    Cenazesi bugün Seben Yağma köyü camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    EMİNE SÜHA SARPKAYA

    Aktaş mahallesi sakinlerinden (Merhume) Zeyneti ARICAN'ın kızı, (Merhum) Kamil SARPKAYA'nın eşi, Metin, Akın SARPKAYA'nın anneleri, Simten SARPKAYA'nın kayınvalidesi, Alper SARPKAYA'nın babaannesi, Buse SARPKAYA'nın Büyükbabaannesi, Perihan, Mehmet KARA ve Ayşe ARICAN'ın halaları, Zühre ve Zuhal'ın teyzesi;

    Cenazesi bugün Bahçelievler mahallesi Camlı camii'nde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 23.02.2017

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