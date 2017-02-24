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    • Bolu'da bugün vefat edenler

    24.02.2017

    24 Şubat 2017 Cuma 19:03
    Bu haber 210 kez okundu
    Bolu'da bugün vefat edenler


    ZEYNETİ YERLİKAYA

    Seben ilçesi Gerenözü köyü sakinlerinden,(merhum) Mehmet YERLİKAYANIN eşi, (merhum) Hüseyin, (merhum) Mustafa ve (merhum) Arif YERLİKAYA'nın anneleri, Cevdet, Cevriye, Selçuk, Mehmet, Esra ve Seda YERLİKAYA'nın babaanneleri;

    Cenazesi bugün Seben merkez camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Gerenözü köyü mezarlığına defnedilecek.

    FATMA BAŞER

    Seben ilçesi Güneyce köyü halkından (merhum) Mehmet BAŞER'in eşi;

    Cenazesi bugün Güneyce köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    FADİME ASLANKABAKLI

    Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler köyü halkından Hafıza'nın kızı, Mustafa ASLANKABAKLI'nın eşi;

    Cenazesi bugün Kıbrıscık Alanhinmetler köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    MAKSUT BULUN

    Mudurnu Sarpıncık köyü halkından Eşref ve Feride BULUN'un oğlu, Arif BULUN, Ayten YAMAN, İbrahim BULUN ve Hayriye ÖZKAN'ın kardeşi, Dursun MENTEŞOĞLU'nun yiğeni;

    Cenazesi bugün Sarpıncık köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Sarpıncık köyü aşağı mahalle mezarlığına defnedilecektir.

    SAFİYE ASLAN

    Seben ilçesi Dereboy köyü halkından Nuri ASLAN'ın eşi, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Rıdvan ASLAN, Gülbahar AYDINOĞLU ve Fatma TÜRK'ün anneleri;

    Cenazesi bugün Seben ilçesi Dereboy köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
    Anahtar Kelimeler: 24.02.2017

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