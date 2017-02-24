ZEYNETİ YERLİKAYA
Seben ilçesi Gerenözü köyü sakinlerinden,(merhum) Mehmet YERLİKAYANIN eşi, (merhum) Hüseyin, (merhum) Mustafa ve (merhum) Arif YERLİKAYA'nın anneleri, Cevdet, Cevriye, Selçuk, Mehmet, Esra ve Seda YERLİKAYA'nın babaanneleri;
Cenazesi bugün Seben merkez camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Gerenözü köyü mezarlığına defnedilecek.
FATMA BAŞER
Seben ilçesi Güneyce köyü halkından (merhum) Mehmet BAŞER'in eşi;
Cenazesi bugün Güneyce köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
FADİME ASLANKABAKLI
Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler köyü halkından Hafıza'nın kızı, Mustafa ASLANKABAKLI'nın eşi;
Cenazesi bugün Kıbrıscık Alanhinmetler köyü camii'nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MAKSUT BULUN
Mudurnu Sarpıncık köyü halkından Eşref ve Feride BULUN'un oğlu, Arif BULUN, Ayten YAMAN, İbrahim BULUN ve Hayriye ÖZKAN'ın kardeşi, Dursun MENTEŞOĞLU'nun yiğeni;
Cenazesi bugün Sarpıncık köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Sarpıncık köyü aşağı mahalle mezarlığına defnedilecektir.
SAFİYE ASLAN
Seben ilçesi Dereboy köyü halkından Nuri ASLAN'ın eşi, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan Rıdvan ASLAN, Gülbahar AYDINOĞLU ve Fatma TÜRK'ün anneleri;
Cenazesi bugün Seben ilçesi Dereboy köyünde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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